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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القاهرة والناس ترفع شعار «شوف مسلسلك فى أى وقت»

السبت 25/أبريل/2020 - 12:45 م
قناة القاهرة والناس
قناة القاهرة والناس
دعاء عبد المقصود
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وجبة درامية دسمة، تقدمها قناة "القاهرة والناس"، لمشاهديها ومتابعيها عبر شاشة التليفزيون، وأيضا عبر مناصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تعرض قناة "القاهرة والناس"، مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة، خلال شهر رمضان الجارى.

بدأت قناة القاهرة والناس، فى عرض أعمالها الدرامية، والبرامجية ابتداءها من الخميس الماضى، حيث حرصت القناة على أن يذاع أى مسلسل عبر شاشتيها "القاهرة والناس"، و"القاهرة والناس 2" 8 مرات، ليتابع مشاهدو القناة كافة الأعمال الدرامية، بحسب التوقيتات التى تناسبهم.

القاهرة والناس تعرض خلال شهر رمضان مسلسلات، "شاهد عيان" لحسن الرداد فى الساعة 12 منتصف الليل، و4 فجرا، و9 صباحا، و4 مساء، أما مسلسل "جمع سالم لزينة" فيعرض 1 صباحا، و5 صباحا، و10 صباحا، و5 ونصف مساء، ويعرض مسلسل "حب عمرى" لهيثم شاكر، فى 8 مساء، و2 صباحا، 6 صباحا، و11 صباحا.

أما على القاهرة والناس 2 فيعرض "شاهد عيان" فى الواحدة صباحا، والسادسة صباحا، والعاشرة صباحا، والثامنة مساء، أما مسلسل حب عمرى، فيعرض 9 مساء، و8 صباحا، و12 ظهرا، و5 ونصف مساء، فيما يعرض مسلسل "جمع سالم"، فيعرض 12 منتصف الليل، و7 صباحا، و11 صباحا، و7 مساء.

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