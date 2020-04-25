موعد الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار والإعادة على قناة MBC دراما

موعد الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار





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ويذاع المسلسل أيضًا على قناة MBC دراما في تمام الساعة 08:00 مساءًا، والساعة 11:00 مساءًا، والساعة 04:00 صباحًا، أما على قناة ART حكايات يذاع الساعة 10:00 مساءًا، والساعة 06:00 صباحًا، والساعة 02:00 ظهرًا، بالإضافة إلى ART حكايات 2 في تمام الساعة 02:00 صباحًا، والساعة 10:00 صباحًا، والساعة 06:00 مساءًا.



أبطال المسلسل

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.



ويواصل صناع المسلسل تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى صحراء منطقة الحزام الأخضر، ومن المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل بقيادة المخرج بيتر ميمي خلال الأيام المقبلة.

أحداث المسلسل ويتناول المسلسل لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء. ويذاع المسلسل أيضًا على قناة MBC دراما في تمام الساعة 08:00 مساءًا، والساعة 11:00 مساءًا، والساعة 04:00 صباحًا، أما على قناة ART حكايات يذاع الساعة 10:00 مساءًا، والساعة 06:00 صباحًا، والساعة 02:00 ظهرًا، بالإضافة إلى ART حكايات 2 في تمام الساعة 02:00 صباحًا، والساعة 10:00 صباحًا، والساعة 06:00 مساءًا.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.ويواصل صناع المسلسل تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى صحراء منطقة الحزام الأخضر، ومن المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل بقيادة المخرج بيتر ميمي خلال الأيام المقبلة.ويتناول المسلسل لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

ننشر موعد الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار لأمير كرارة، والذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري، والذي يحكي عن السيرة الذاتية للبطل الشهيد أحمد صابر المنسي.وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار على قناة ON في تمام الساعة 09:00 مساءًا، والإعادة الأولى الساعة 04:00 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 09:00 صباحًا، والساعة 03:30 عصرًا، كما تذاع على شاشة قناة ON دراما الساعة 10:15 مساءًا، وتعاد 02:00 صباحًا 01:15 ظهرًا.