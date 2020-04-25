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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يستعرض تقريرًا حول الفعاليات الثقافية الرقمية في رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 11:03 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول تفاصيل أجندة الفعاليات الرقمية التي تقيمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة المبادرة الإلكترونية التي ترعاها وزارة الثقافة بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، استمرارًا للرسالة التنويرية المصرية تحديًا للظروف الطارئة التي تمرُ بها البلاد حاليًا.

وتقيم الوزارة هذه الفعاليات من خلال أجندة رقمية يبثُ محتواها على القناة الرسمية لوزارة الثقافة على اليوتيوب، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة المُسجلة والمُسابقات التي تهدفُ إلى إثراء الحصيلة المعرفية لجموع المواطنين من مختلف الشرائح العمرية، إلى جانب أنشطة خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى الأنشطة الروحانية التي تتناسب وأجواء الشهر الكريم.

وأوضحت الوزيرة أن المجلس الأعلى للثقافة أعد سلسلة من اللقاءات الفكرية ضمن برنامج "اقرأ معنا" تستضيف نُخبة من مُبدعي مصر، والدول العربية، من بينها تونس، والمغرب، والأردن، والسودان، وفلسطين، والسعودية، وتتضمن قراءات لنُصوص من أعمال أدبية متنوعة، إلى جانب عدد من المحاضرات التثقيفية التي تناقش القضايا المعاصرة، وتُطلق رسائل التوعية.

وأضافت أن دار الكتب والوثائق القومية تعدُ ملفًا يضم مجموعة من كنوز الوثائق التاريخية عن الإجراءات التي كانت مُتبعة في مصر خلال شهر رمضان المُعظم، ومُستندات ثبوت رؤية الهلال، إلى جانب ملف آخر بعنوان "دوريات رمضان" يشمل عددًا من الإصدارات الصحفية التي تضمنت موضوعات متنوعة عن الشهر الكريم، بالإضافة إلى بث مسابقة ثقافية ودينية للأطفال بعنوان "كل يوم سؤال"، يعدها مركز بحوث أدب الطفل.

ولفتت إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب أتاحت قراءة نخبة من العناوين المهمة لكبار الكُتاب، بالإضافة إلى كوكبة من الندوات النادرة لعظماء الفن والفكر والأدب، والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر دوراته المُتتالية.

وأشارت عبدالدايم إلى أن دار الأوبرا المصرية ستقدم عددًا من الأمسيات الدينية الروحانية، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وفرقة الموسيقى العربية بمشاركة نخبة من نجوم الطرب بالأوبرا، واحتفالات فنية في حب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأمسيات طرب احتفالًا بليلة القدر.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم عبر المنصة الرقمية إطلاق مسابقة بعنوان "فوازير سينما مصر"، حيث سيتم عرض مشاهد من أشهر الأفلام السينمائية يؤديها شباب الدفعة الثانية من استديو المواهب بمركز الإبداع، ليكون على المتسابق معرفة اسم الفيلم، والمخرج، والمؤلف، والأبطال، مع رصد جوائز مادية وأخرى عينية.

ولفتت إلى أن المركز القومي لثقافة الطفل سيبث يوميًا على قناته على اليوتيوب أنشطة مُتنوعة، تعملُ على تنمية قدرات النشء إلى جانب برامجُ مُتعددة تهدفُ إلى نشر التوعية بمُختلف صورها، والتعريف بالأحداث الجارية، بالإضافة إلى فوازير "المسحراتي" والتي تهدفُ إلى إثراء معلومات الأجيال الجديدة، وفتح آفاق معرفية بأساليب جذابة.

واختتمت الوزيرة تقريرها بأن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، سيُقدم سلسلة حلقات بعنوان "حلوة بلادي" تتناول السيرة الذاتية والفنية لرواد الفن الشعبي، وإلقاء الضوء على المأثور الغنائي، كما تتناول موضوعات أخرى منها التنوع الثقافي في مصر، ويُشارك المركز القومي للسينما من جانبه بمجموعة من الأفلام الوثائقية والتسجيلية النادرة التي تتناول العديد من رموز وأعلام مصر والأحداث التاريخية التي شكلت جزءا من التاريخ المصري.

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