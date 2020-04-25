وسط إجراءات احترازية.. استكمال تصوير المسلسلات بمدينة الإنتاج الإعلامى (صور)

تشهد مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وبلاتوهات التصوير المختلفة، تصوير الأعمال الدرامية والمسلسلات؛ استعدادًا لشهر رمضان بعد أن توقفت لفترة محدودة بسبب الإجراءات الوقائية وعمليات التطهير والتعقيم التي نفذتها المدينة خلال فترة التوقف، لمواجهة فيروس "كورونا" وحفاظًا على سلامة الفنانين وأطقم العمل الفني وكافة عناصر التصوير.وقامت إدارة المدينة بتطهير وتعقيم كافة أحياء ومناطق التصوير المفتوحة بها وبلاتوهات التصوير المختلفة، من مكاتب إدارية وشوارع المدينة لتكون جاهزة تمامًا لاستئناف عمليات التصوير بعد فترة التوقف.ووضعت المدينة معقمات تطهير بمواقع التصوير المختلفة، وأجهزة قياس درجة الحرارة علي كافة الأبواب كشرطا لدخول المدينة، والتأكد من سلامة كل من يدخل إليها من العاملين والمترددين عليها، وكانت إدارة المدينة قد قامت منذ اكثر من شهر بوضع اشتراطات علي شركات الإنتاج التي تقوم بالتصوير حاليًا أن يكون لها طاقم طبي مستمر في كل موقع لحين انتهاء التصوير وذلك للمتابعة الصحية الفورية لكافة الموجودين بالبلاتوهات في أثناء التصوير.كما اشترطت على كل موقع تصوير أن يقوم بإجراء تطهير كامل لكل موقع وبلاتوه عقب الانتهاء من عمليات التصوير، ومن الأعمال التي يتم تصويرها بالمدينة مسلسل "جمع سالم" إنتاج شركة سكرمو بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، سلوى خطاب، سامح الصريطي، محمد علاء.مسلسل "الفتوه" إنتاج شركة سينرجى بطولة ياسر جلال، مى عمر، ومسلسل "خيانة عهد" بطوله (يسرا وحلا شيحة وجومانة مراد وبيومي فواد وخالد سرحان) إنتاج شركة العدل جروب، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج فني مينا عادلي.مسلسل "سلطانه المعز" بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمود البزاوي، ودينا، ومحمد شاهين، ومي الغيطي، وتهاني راشد من إنتاج MGR ممدوح شاهين، وإخراج محمد بكير.مسلسل "ليالينا" إنتاج شركة سينرجي بطولة غادة عادل صابرين إياد نصار خالد الصاوي، ومسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وصلاح عبد الله، وإنتاج سنيرجي، وإخراج شيرين عادل.مسلسل "١٠٠ وش" بطولة نيللي كريم، وأسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومسلسل "نحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، اخراج مصطفى فكري وإنتاج سنيرجي، ومسلسل "رجاله البيت" بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وإخراج أحمد الجندي.