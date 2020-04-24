مشاهدة تفاصيل الحلقة 1 من مسلسل فلانتينو.. القديس عادل إمام زوج مطيع

تفاصيل الحلقة الأولى 1 من مسلسل فلانتينو





عادل إمام الزوج المطيع ثم بدأت أحداث الحلقة من داخل فيلا فلانتينو التي يجسد شخصيته الزعيم عادل إمام وظهرت الفنانة دلال عبد العزيز التي تجسد دور زوجته «عفاف عصمت» وهي تعطي له الأوامر بشدة في اللهجة ويقوم بتنفيذ أوامرها على الفور.



ثم بدأ تعريف الشخصيات حيث ظهر الفنان محمد الكيلاني ويوصف بأنه أرشميدس وفيلسوف العائلة ويعمل مدرس في مدار فلانتينو ثم ظهر بعد ذلك الفنان طارق الإبياري والذي يجسد دور "رفاعه" وهو عاشق للعلم ومصاب بمتلازمة الذاكرة الفولاذية، وبعد ذلك ظهرت الفنانة هدى الفنتي التي تظهر بشخصية "نبوية" وتوصف بأنها نبغة علمية وتقوم بدراسة علوم الفضاء وهدفها أن تكتشف كوكب جديد وتقوم بالعيش فيه وكل هؤلاء الشخصيات هم عائلة الزعيم عادل إمام "فلانتينو"، ويقع "ارشميدس" في غرام الفنانة وفاء صادق والتي تظهر بشخصية "رانيا" وهي زميلته في مدرسة فلانتينو ولكنها تقابل شعوره بالرفض.



ويظهر نجم مسرح مصر حمدي المرغني بشخصية إبن شقيقة الزعيم عادل إمام ويجسد شخصية "عاصم صادق" ويعمل أيضا داخل مدرسة فلانتيو ولكنه شخص مستهتر ويقوم بأفعال غير لائقة مما اسفر عن حدوث مشجارة بينه وبين فلانتينو بسبب تأخره عن موعد العمل بالمدرسة.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين. مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين. ثم بدأت أحداث الحلقة من داخل فيلا فلانتينو التي يجسد شخصيته الزعيم عادل إمام وظهرت الفنانة دلال عبد العزيز التي تجسد دور زوجته «عفاف عصمت» وهي تعطي له الأوامر بشدة في اللهجة ويقوم بتنفيذ أوامرها على الفور.ثم بدأ تعريف الشخصيات حيث ظهر الفنان محمد الكيلاني ويوصف بأنه أرشميدس وفيلسوف العائلة ويعمل مدرس في مدار فلانتينو ثم ظهر بعد ذلك الفنان طارق الإبياري والذي يجسد دور "رفاعه" وهو عاشق للعلم ومصاب بمتلازمة الذاكرة الفولاذية، وبعد ذلك ظهرت الفنانة هدى الفنتي التي تظهر بشخصية "نبوية" وتوصف بأنها نبغة علمية وتقوم بدراسة علوم الفضاء وهدفها أن تكتشف كوكب جديد وتقوم بالعيش فيه وكل هؤلاء الشخصيات هم عائلة الزعيم عادل إمام "فلانتينو"، ويقع "ارشميدس" في غرام الفنانة وفاء صادق والتي تظهر بشخصية "رانيا" وهي زميلته في مدرسة فلانتينو ولكنها تقابل شعوره بالرفض.ويظهر نجم مسرح مصر حمدي المرغني بشخصية إبن شقيقة الزعيم عادل إمام ويجسد شخصية "عاصم صادق" ويعمل أيضا داخل مدرسة فلانتيو ولكنه شخص مستهتر ويقوم بأفعال غير لائقة مما اسفر عن حدوث مشجارة بينه وبين فلانتينو بسبب تأخره عن موعد العمل بالمدرسة.

انطلقت اليوم الجمعة، الذي يخوض بطولته الزعيمويعود به إلى المنافسة الرمضانية بعد تأجيل عرض المسسل حيث كان من المفترض عرضه في مسوم رمضان الماضي.بدأت الحلقة الأولى بتسجيل صوتي جاء فيه، إنه في عام 175 ميلاديا في مدينة بيرن الإيطالية أتولد القديس فلانتينو والذي اعتبره الناس بعد ذلك في جميع انحاء العالم بأنه محامي العاشقين لأنه وقف في وجه الإمبراطور الروماني عندما أصدر قرارا بمنع كل الجنود من الزواج لأنه يشغلهم عن الحروب وعارض القديس فلانتينو هذا القرار بشدة ولما كشفه قام بالقبض عليه وأعدمه أمام العالم كله ومن يومها ويقوم العالم بالاحتفال في ذكرى وفاته بعيد الحب.