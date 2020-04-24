محمد منير: خبرة أطباء مصر سيكون لها دور فى حل أزمة كورونا

قال الفنان محمد منير، إن المرحلة التي نشهدها الآن من الوباء ليست جديدة على مصر التي شهدت أوبئة كثيرة على مدى التاريخ.وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه على ثقة تامة أن العالم سيتوصل إلى حل لهذه الأزمة التي تشغل العالم، ومصر سيكون لها دور في الحل.وأردف: «إحساس بيقولي أن بخبرة أطباء مصر سيكون لهم دور في حل الأزمة، أنا على ثقة أنه سيكون هناك جهود عالمية لحل الأزمة وسيكون لمصر دور فيها كوننا عانينا كثيرًا من أوبئة جديدة».وأشاد منير بدور المنظومة الطبية في البلاد التي تقاتل بالصفوف الأمامية الآن وتواجه الفيروس القاتل، مؤكدًا أن الشعب المصرى قوي.وتابع: «أكيد سيكون هناك حلًا وستمر هذا الأمور لأن مفيش مشكلة تستمر إلى الأبد، أنا متفائل، احنا شفنا الأصعب وكان هناك محطات فى تاريخنا أصعب ولكن مرت ظل الشعب المصري كما هو بابتسامته».