19506 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، ارتفاع حصيلة أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات بريطانيا إلى 19506 بعد تسجيل 768 وفاة جديدة.وكان وزير الصحة البريطانى مات هانكون، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة فى تفشى فيروس كورونا.وعرضت قناة روسيا اليوم تقرير مفصلا عن بدء بريطانيا تجارب لقاح ضد فيروس كورونا على البشر، والعلماء بجامعة أكسفورد، أكدوا أن اللقاح الذي يقومون بتطويره يملك فرصة نجاح تقدر بـ 80 %.شرعت المملكة المتحدة في دراسة واسعة النطاق لـ 300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا، وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.