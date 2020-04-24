مرتزقة أردوغان في سوريا يتصارعون على الأموال الشهرية

أصدر فصيل الجيش الوطنى المسلح الموالى لتركيا قرارا بوقف التمويل المادي لفصيل فيلق الرحمن، المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، وذلك فى فى ظل الحروب الداخلية بين الفصائل المسلحة ومرتزقة النظام التركى وبعضهم البعض فى الأراضى السورية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، نقلا عن مصادر له، بأن إيقاف تمويل الفيلق جاء على خلفية طلب الجيش الوطني من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب الوفاق الوطني في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديى الفيلق من القوائم، كان الرد من قِبل الجيش الوطن الموالي بإيقاف توزيع الرواتب منذ نحو شهرين على فيلق الرحمن، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر.يذكر أن هناك مقاتلين من فيلق الرحمن كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي، عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع المرتزقة لخدمة المصالح التركية هناك.