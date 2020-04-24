فصل أى مخالف.. طوارئ بـ«الأوقاف» فى أول جمعة برمضان

تواصل لجنة لمتابعة الخاصة بتعليق صلاة الجمع والجماعات في المساجد بوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أعمالها لرصد أي تجاوزات على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع دخول خامس الجمع المعطلة بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجنة متابعة غلق المساجد، برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بتكثيف عملها اليوم ومتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف.وشدد على أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.