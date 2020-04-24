غلق طريق «القطامية - العين السخنة» بسبب عاصفة ترابية

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن غلق طريق "القطامية - العين السخنة"، لوجود عاصفة ترابية وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.وقد اتخذت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خلال الأحوال الجوية السيئة، وذلك من خلال انتشار الخدمات الأمنية المختلفة بكافة الطرق السريعة.