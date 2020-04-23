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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:41 م
اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم الدويري
سناء إسماعيل
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قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، الخبير الاستراتيجي، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ليبيا تمثل أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المباشر لمصر ومصر تتعامل مع هذه القضية من هذا المنطلق، وهناك متابعة دقيقة وتفصيلية وتحركات محسوبة بدقة وتدخل فعال كلما كان الأمر ضروريا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه في ضوء تطور وتدهور الأوضاع في ليبيا لا بد أن نقول ما هي وجهة نظر مصر، حيث ترى مصر أن هناك عدة محاور لتحكم الوضع في ليبيا، موضحا أن مصر تتحرك حتى يكون هناك استقرار للدولة الليبية وتكون هناك دولة ليبية وطنية لها وضعيتها الإقليمية ووحدة الأراضى الليبية والسيادة الليبية.

وأوضح نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كل التدخلات الأجنبية في ليبيا أثرت عليها سلبا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى الذى يحارب الإرهاب والمرتزقة، كما أن هناك أهمية لتطبيق كل القرارات المتعلقة بحظر السلاح في ليبيا.

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