«الصحة العالمية»: ترطيب الحلق ليس له علاقة بمكافحة كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن ترطيب الحلق من عدمه لا يؤثر على احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.وحذر الخولي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، من التجمعات الدينية والاجتماعية في رمضان، مؤكدًا أنها قد تؤدي لمزيد من الأمراض.وأضاف: "من المهم اتباع التعاليم، والتباعد البدني من أهم الوسائل التي تقلل انتشار فيروس كورونا".كما أكد أهمية تناول غذاء صحي، وممارسة الرياضة، لزيادة مناعة الجسم، مشيرا إلى أن الأكل غير الصحي يضعف المناعة، ويجعل التعرض لأي مرض أشد حدة، من الشخص الذي اكتسب مناعة قوية.