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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء»: العالم بدأ يتعايش مع كورونا لأن الأمر سيطول

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:24 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على حالة الانقسام التي حدثت حول قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، قائلا: "الانقسام حول أي قرار يتم اتخاذه شيء متوقع".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إنه عند اتخاذ أي قرار يتم دراسته بشكل مستفيض، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تناقض بين ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن احتمالية زيادة أعداد مصابي كورونا الفترة المقبلة، وبين القرارات التي أعلنها.

وأوضح أنه تم استشارة خبراء الأوبئة، والذين أكدوا أن هذه الساعة لن يكون لها التأثير السلبي الذي يتوقعه البعض على زيادة معدل انتشار فيروس كورونا، وأن الخطر الأكبر هو سلوكيات المواطن اعتبارًا من السادسة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

وأوضح أن عودة بعض الخدمات يعد ضروريًا بعد فترة توقف دامت شهر تقريبًا، وهو ما أثر على عدد من القطاعات، متابعًا أن العالم بدأ يتخذ نهجا مختلفا وهو التعايش مع فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، معقبا: "الموضوع واضح أنه مطول في العالم كله"، متابعا أنه سيتم عودة 6 خدمات فقط من خدمات الشهر العقاري، وهى الخدمات الأكثر إلحاحًا، وهناك احتياج لها.

وعن عودة السياحة الداخلية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر محل الدراسة، وستكون محل قرار قريب جدًا من رئيس الوزراء.

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