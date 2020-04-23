أردوغان يحظر توزيع الخبز المجانى على الشعب التركى

أعرب رئيس بلدية أضنة التابعة لحزب الشعب الجمهوري، زيدان كارالار، لقناة «فوكس»، عن سخطه الشديد عقب حظر توزيع الخبز المجاني على الشعب التركي، قائلًا: "لا أفهم ما علاقة توزيع الخبز بالإرهاب، يقولون لا توزعوا الخبز المجاني، إذن سأوزعه بخمسة قروش"، وذلك حسب ما ذكره موقع "تركيا الآن".ونقلت أيضًا جريدة «جمهورييت» التركية سخرية زيدان كارالار بشأن القرار، حيث قال: "لا أعلم حتى هذه اللحظة ما علاقة توزيع الخبز مجانًا بالإرهاب، أنا أيضًا سأوزع الخبز، قالوا لا يمكنكم توزيع الخبز مجانًا، سأبيعه إذن في نهاية الأسبوع بخمسة قروش".وتابع زيدان: "لقد قلت للتو، نحن في خطر شديد، ولا يجوز زرع حقولنا، قد يكون لدينا نقص في الغذاء في المستقبل، وحاليا تبذل بلدية أضنة جهودًا كبيرة لتصبح جميع المناطق في أضنة صالحة للزراعة".وأوضح موقع "تركيا الآن" أن زيدان اختتم حديثه، وتساءل: "سندعم 12 ألف مزارع، والآن نفكر في مرسين وأضنة لإنشاء مدينة زراعية، هل سيفيد هؤلاء زيدان كارالار؟ سيفيدون أمتنا كلها".يذكر أن أردوغان وحكومته قد اتهموا بلديات حزب الشعب الجمهوري بأنهم إرهابيون، لتوزيعهم الخبز مجانًا على المواطنين المتضررين، الذين لا يستطيعون إحضار قوت يومهم بسبب تفشي فيروس كورونا.