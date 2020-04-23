ضبط عاطل يسير بسيارة مهربة جمركيًا بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالسير بسيارة غير مسدد عنها الرسوم الجمركية.وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد، قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، بقيادة سيارة غير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة بالمخالفة للقانون والتنقل بها داخل المحافظة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال قيادته السيارة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.