قتلى في انفجارات بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة برأس العين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، دوي انفجارات بشكل متزامن في كل من قرية الأهراس التابعة للمناجير بريف رأس العين (سري كانييه)، وقرية العامرية بريف رأس العين أيضًا، ووفقًا لمعلومات المرصد السوري، فإن الانفجارات ناجمة عن ألغام أرضية انفجرت في تلك القريتين، وتسببت بمقتل وجرح عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة التي تسيطر على المنطقة هناك، عقب ذلك تفجير تلك الفصائل لألغام أخرى في الأهراس والعامرية.وكان المرصد السوري قد أشار، يوم أمس الأول، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الآر بي جي"، في أحياء مدينة رأس العين "سري كانيية" بين أحرار الشرقية ولواء المعتصم المواليين لتركيا، حيث تدور الاشتباكات في كل من حي المحطة والعبرة وشارع الكنائس والمعبر الحدودي وخزان المياه في حي خرابات.وعلم المرصد السوري أن فصائل لواء القعقاع والفرقة عشرين اشتركت في هذه الاشتباكات، ووثق المرصد السوري مقتل عنصرين من فرقة المعتصم وأصيب آخرون، فيما وردت معلومات عن قتلى وجرحى آخرين من بقية الفصائل، وأكدت المصادر أن سبب الاشتباكات خلاف على تقاسم الأموال والإتاوات التي فرضوها على الأهالي، إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمدنيين.