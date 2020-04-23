الأوقاف: رمضان للعبادة لا الجدل  

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن، أبواب الرحمة في هذا الشهر الكريم واسعة من صيام، وصلاة، وذكر، وقراءة قرآن، ودعاء، وإنفاق في سبيل الله عز وجل.وأضاف أن، المؤمن الحقيقي هو من يكف عن الجدل وينشغل في رمضان بالعمل راجيًا القبول، بعيدًا عن الحقد والحسد والكيد والمكر، لأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين إنما يتقبل من المتقين.وتابع في تصريحات صحفية اليوم، علينا أن نسارع ونسابق في المتيسر من الخيرات وأبواب الرحمة والخير في ضوء المتاح والمباح، وألا نتشبث بالمتعذر فنضيع المتيسر، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها في المتاح والمتيسر، والعبرة بإخلاص النية لله عز وجل في العمل.وشدد، ينبغي ألا نذهب حسناتنا في الجدل، أو نحرقها بالغيبة والنميمة، ناهيك عن الكذب والافتراء، وترويج الشائعات والأباطيل، والخروج على مقتضى الصيام والقيام، فالصائم الحق لا يكذب، ولا يغش، ولا يخون، ولا يغدر، ولا يمكن أن يكون سبابا أو فاحشا أبدًا، «وإن ساببه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم».