كواليس مسلسل «الفتوة» (صور)

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورا من كواليس تصوير مسلسله الجديد "الفتوة"، والذي ينتظر عرضه في شهر رمضان المبارك.وظهر خلال البوسترات التي نشرها أحمد حسني عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تفاصيل تخص شخصيات العمل وأحداثه.تدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.العمل من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، دياب، أحمد خليل، مي عمر، رياض الخولي، مها نصار، هنادي مهني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.