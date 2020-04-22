أمريكا vs إيران.. تعرف على حجم الوجود العسكري الأمريكي في الخليج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه أعطى الأوامر للقوات الأمريكية باستهداف أي سفن أو زوارق حربية إيرانية تستهدف أو تتحرش بالسفن الأمريكية في مياه الخليج العربي، وذلك ردا على الاستهداف المتكرر مؤخرا من قبل السفن الإيرانية لنظيرتها الأمريكية.وأرسلت الولايات المتحدة المزيد من قطعها الحربية مؤخرا إلى مياه الخليج بعد قتلها قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني مطلع العام الجاري في العراق، وقبل ذلك أرسلت حاملات طائرات إلى مياه الخليج في ظل التصعيد ضد طهران عقب استهدافها المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية سبتمبر الماضي.وأثار هذا التصعيد التساؤل حول حجم الوجود العسكري الأمريكي في الخليج وخاصة القدرات البحرية التي قد تستهدف البحرية الإيرانية.وفي سبتمبر 2019 نشرت الولايات المتحدة 7 سفن عسكرية على الأقل، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، في الخليج العربي، حيث ضمت التشكيلة وفقا للمعهد العسكري البحري الأمريكي (USNI News) المدمرتين "McFaul" و"Kearsarge" المزودتين بالأسلحة الصاروخية، القادرتين على حمل نحو 90 صاروخا مجنحا من طراز "توماهوك" وحمل ما بين 20 و30 طائرة ومروحية، ومقاتلات "F-35B".كما ضمت هذه المهمة الطراد الصاروخي "Leyte Gulf"، والفرقاطة "Mendez Nunez"، والمدمرة "Bainbridge"، وسفينة "Arlington" للنقل والإنزال التي تستطيع حمل 700 عسكري و14 وحدة من المعدات العسكرية، إلى الأسطول الأمريكي الخامس ومقره البحرين، بالإضافة إلى منظومة "باتريوت".وخلافا للسفن الأمريكية الموجودة في مياه الخليج العربي، توجد قواعد عسكرية للولايات المتحدة في دول المنطقة، وذلك ضمن 750 قاعدة عسكرية أمريكية ونحو 350 ألف جندي منتشرين في أكثر من 130 دولة حول العالم.وتمتلك واشنطن الآن قوات في المملكة العربية السعودية بعد التصعيد الأخير مع إيران، فسبق أن استضافت المملكة ما لا يقل عن 6 قواعد عسكرية أمريكية دائمة منذ حرب الخليج عام 1991، لكن في أبريل 2003، أنهت الولايات المتحدة وجودها العسكري في السعودية بنقل مركز العمليات القتالية الجوية الأمريكية إلى قاعدة "العُديد" في قطر.كما تمتلك الولايات المتحدة 4 قواعد بحرية في الإمارات وقاعدة جوية في أبوظبي، أما البحرين فيتمركز بها نحو 3 آلاف عسكري أمريكي في قاعدة "الجفير"، إلى جانب الأسطول البحري الخامس وتشمل عملياته منطقة الخليج، وخليج عُمان، وبحر العرب، وخليج عدن، والبحر الأحمر بجانب أجزاء من المحيط الهندي.كذلك يوجد أكثر من 16 ألف عسكري أمريكيا بالكويت في معسكر الدوحة غرب العاصمة الكويتية ومعسكر عريفجان، بجانب عدة قواعد ومعسكرات أخرى منها، وتوجد أيضا قواعد وقوات أمريكية في سلطنة عمان، بينما تمتلك واشنطن قاعدتي العُديد والسيلية في قطر ويتمركز بها عشرات الآلاف من الجنود والطائرات المتقدمة ومخازن السلاح.