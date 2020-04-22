تجديد حبس 3 عاطلين لاستغلال الأطفال في التسول

جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس 3 عاطلين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول.كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، تفيد قيام 3 عاطلين، لـ2 منهم معلومات جنائية وهم "م.أ"، و"ع. ف"، و"ح.م" باستغلال الأطفال الأحداث في عملية التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم لـ 5 أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول، ودفعهم لتعاطى المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.