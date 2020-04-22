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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار ياميش رمضان اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:05 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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يستعد المواطنون لقدوم الشهر الكريم بشراء بعض المنتجات الغذائية اللازمة للحلويات مثل الياميش.

وننشر جميع أسعار الياميش اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 حالة من الاستقرار في الأسواق، حيث شهدت الأسعار هذا العام تراجع مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الركود في البيع.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الياميش في الأسواق لحظة بلحظة.

تعرف على أسعار الياميش
وجاءت أسعار الياميش كالتالي، حيث سجل سعر الفستق حصى ٢٨٥ جنيها، تمر هندي ٣٠٠ جرام ٢٠ جنيها، وقمر الدين صباح الشام ٤٠٠ جرام ٢٧ جنيها، وسجل سعر التوليدو ٤٠٠ جرام بعد الخصم ٢٢ جنيها، وسجل قمر الدين شهد ٤٠٠ جرام ٣٠ جنيها.

وسجل سعر المشمشية مقاس ٤ بعد الخصم ٨٥ جنيها، وعين جمل حصى ١١٠ جنيهات، عين جمل قلب ٢١٠ جنيهات.

وسجل سعر القراصيا مقاس ٤٠ و٥٠ بعد الخصم ٥٥ جنيها، وجوز الهند خشن سائب ٤٠ جنيها.

وفيما يخص أسعار التين، فقد بلغ سعر التين المدور توليدو ٤٠٠ جرام ٢٤ جنيها، وسعر التين المدور الصفا ٤٠٠ جرام ٢٥ جنيها، والتين المدور مكة ٤٠٠ جرام ٢٦ جنيها.

وسجل قمر الدين خلود ٤٠٠ جرام ٢٦ جنيها، وسجل قمر الدين لذيذ الشام ٤٠٠ جرام ٢١.٥ جنيه، وقمر الدين هنا ٤٠٠ جرام ٢٤ جنيها، وسجل قمر الدين مكة ٤٠٠ جرام ٣١ جنيها.

وسجل سعر الزبيب المصري ٤٠ جنيها، والبندق الحصى ١١٠ جنيها، والبندق القلب ١٨٠ جنيها، لوز حصى ١٠٠ جنيه، لوز قلب ١٨٥ جنيها.

وسجل سعر الكاجو ٢٣٠ جنيها، خروب مجروش سائب ٢٥ جنيها، العرقسوس سائب ٤٠ جنيها.

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