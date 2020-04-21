بسمة وهبة: شعب السوشيال ميديا الفراغ قاتلهم

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، طريقة تعامل المصريين مع السوشيال ميديا، وتناولهم الحياة الشخصية للمشاهير، وأبرزهم طريقة تناولهم لزواج رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والفنانة ياسمين صبري.وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on": "شعب السوشيال ميديا الفراغ قاتلهم وشغالين قضاة، ويمارسون الوصايا على كل الناس سواء فنانين أو رجال أعمال، ويفتون في كل حاجة، سواء البترول أو الطب أو التعليم، وللأسف خبراء في الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية والإنسانية".وواصلت: "لاحظنا ذلك على زواج رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والفنانة ياسمين صبري، وفجأة تحول السوشيال ميديا لخبراء في العلاقات الأسرية، وهناك تركيز على تفاصيل صغيرة"، لافتة إلى أن تناولهم لهذه الحالة مستفز.