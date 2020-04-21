رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الحبيب الجفرى يكتب: صوم رمضان بين أهل العلم ومحرفى العبارات الفقهية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:52 م
الحبيب الجفرى
الحبيب الجفرى
طباعة
منذ اجتياح هذا الوباء البلاد، واقتضاء الحيطة الطبية ضرورة تعطيل عدد من الشعائر الدينية الشريفة، تطرف الناس فى التفاعل معها إلى طرفين:
الطرفٌ الأول قابلها بالرفض، واعتبر الإجراءات من المِساس بدين الله والتفريط فى شعائره، غير مبالين بحفظ النفس وحق الحياة وهو من مقاصد الشريعة الخمسة الأصلية التى نص عليها الفقهاء، بل أجمعوا على وجوب حفظها وهى: «الدين والنفس والعرض والعقل والمال»، وأغفلوا أن الله تعالى إنما شرع لنا الرُخَص والأعذار لمثل هذه الظروف.
الطرف الآخَر سارع إلى الترك بخفّة نفس وسرور خاطر، دون حزن ولا اشتياق إلى الطاعات المعطلة، بل وانساق خلف نفسه الأمّارة بالسوء مستشرفًا المزيد من الترخّص فى ترك الطاعات والعياذ بالله تعالى.
وبين هذين التطرّفين يكون قلب المؤمن الذى يمتثل لمُقتضى الحيطة الطبية الوقائية التى أمر بها ولى الأمر بعد مشاورة أهل الاختصاصَين الشرعى والطبى، وهو مع هذا الامتثال مُهتاج القلب متشوّق الروح إلى عودة الشعائر المعطلة، مشفقٌ من أن يكون فى تعطيلها تأديب ربانى وتنبيه قدسى.
ومن خلال ذلك نفهم الجَلَبَة المُثارة حول فريضة الصوم فى شهر رمضان المعظم، حيث استخفَّت الموجة بعض المنتسبين إلى دائرة العلوم الشرعية، فضربوا بما تعلموه عرض الحائط، وقاموا بتحريف معانى العبارات الفقهية عن معناها، مشجعين الناس على جرأة الإفطار من غير عذر صحيح، واتّسق معهم فى ذلك بعض حاطبى ليل الكُتب المُتّشحين برداء الثقافة من خلال بعض وسائل الإعلام غير المسئولة، مع تجاهلٍ تامٍ لفتوى دور الإفتاء المعتمدة بوجوب الصيام وحُرمة الإفطار لمجرد هاجس الوباء، «ما لم يكن المُفطِرُ مريضًا أمَرَه طبيبٌ مؤتمَنٌ بالإفطار»، وهى فتوى معتمدة رصينة صدرت بعد مشاورة الأطباء المتخصصين الذين أجابوا بأن الصوم لا يُضعف المناعة من الوباء بل يقوّيها.
ولكل مُؤمنٍ حَريص على دينه يُقال:
استفت قلبك تجده مُنوّرًا بنور الحقيقة الواضحة، ولا تلتفت إلى هوى النفس تُضِلّك عن سواء السبيل، فهناك فرق بين الاضطرار إلى ترك الصلاة فى المسجد مع إقامتها فى المنزل، وتعجيل الزكاة مع صرفها لمستحقيها، وتأخير الحج والعمرة بسبب جائحة الوباء مع تأثر القلب وتعلقه وإشفاقه، وأمر آخر وهو المسارعة إلى هدم أركان الدين بعدم المبالاة بالصلاة والزكاة والصيام وحج البيت الحرام، والتشوّف إلى المعاذير وفوضى الطرح الإعلامى.
قال تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا».
اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكّها أنت خيرُ من زكّاها أنت وليّها ومولاها.

موضوعات متعلقة

مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28.. تردد قنوات ON E

أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بتهمة التحريض على الفجور

«الصحة»: 14 وفاة و157 إصابة جديدة بـ«كورونا»

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الصحة»: 14 وفاة و157 إصابة جديدة بـ«كورونا»

163 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

والد حنين حسام يطالب الجميع بمسامحتها

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

إلغاء مهرجان «أكتوبر فيست» بميونخ بسبب كورونا

برلين تحظر الفعاليات الكبرى حتى 24 أكتوبر

«اليونسكو»: 826 مليون تلميذ بلا أجهزة كمبيوتر في المنزل حول العالم

طلاب الجامعات عن قرار إلغاء الترم الثاني: جاء في الوقت المناسب

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

سامح فايز مديرًا لتحرير مجلة عالم الكتاب

«خليك في البيت».. «أساتذتي» لـ نجيب محفوظ عبر بوابة الثقافة مجانا

«المسرح القومى.. 100 عام».. بانوراما ملحمية وثائقية على شاشة «DMC»

وائل صالح يحلل صورة الأزهر في الكتب الهامشية