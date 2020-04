مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28.. تردد قنوات ON E

تفاصيل مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28

وتذاع الحلقة الجديدة الـ28 مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءًا على قناة ON أن تعرض على شاشة قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساءًا.



مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة يُعرض المسلسل من يوم السبت إلى يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة على قناة on، كما يعرض المسلسل في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة "ON E دراما" ويتم إعادة كل حلقة الساعة الساعة الخامسة مساء.



تفاصيل الحلقات السابقة وشهدت الحلقات السابقة من المسلسل العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، حول 4 فتيات تحكي كل منهم أزماتها على حدة في إطار درامي اجتماعي، ومسلسل حكايات بنات 4 الجزء الرابع من تأليف كل من ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى ومن إخراج مصطفى أبو سيف.



أسرة المسلسل

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28 يشارك في بطولته كل من الفنانة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب، ويعد المسلسل الجزء 4 إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني، ومن المقرر أن يتم تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور.



تردد القنوات الناقلة للمسلسل



تردد قنوات ON E القمر الصناعي: نايل سات

بالنسبة عن التردد: 10853

بالنسبة عن الإستقطاب: أفقي H

بالنسبة عن معامل الترميز: 27500

بالنسبة عن معامل تصحيح الخطأ: 56



القمر الصناعي: النايل سات

بالنسبة عن التردد: 12053

بالنسبة عن الإستقطاب: رأسي V

بالنسبة عن معامل الترميز: 27500

بالنسبة عن معامل تصحيح الخطأ 56

ننشر تفاصيل مشاهدة..حيث ينتظر متابعي الجزء4 من المسلسل الحلقات الجديدة يومًا تلو الآخر، لذلك أصبح العمل الأكثر بحثًا في موقع البحث العالمي جوجل منذ انطلاق أولى حلقاته نهاية الشهر الماضي.