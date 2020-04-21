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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يطالب بتلاوة القرآن في مساجد رمضان قبل أذان المغرب

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:26 م
محمد هاني الحناوي
محمد هاني الحناوي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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طالب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السماح لأئمة المساجد بإذاعة القرآن الكريم بجميع المساجد على مستوى الجمهورية قبل أذان المغرب طوال أيام شهر رمضان.

وقال الحناوي، في بيان الثلاثاء، تقدم به إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إننا مع تعليق الصلاة بالمساجد طالما هناك خطورة على صحة المواطنين، بسبب فيروس كورونا، لكن تعودنا خلال رمضان أن نستمع إلى القرآن الكريم بمختلف المساجد قبل أذان المغرب، مطالبًا من وزير الأوقاف الاستمرار فى ذلك الأمر خلال شهر رمضان حتى يشعر المواطنون بروحانيات الشهر المعظم وأن يتم بعد إذاعة القرآن الكريم أذان صلاة المغرب فقط، إلى أن تزول جائحة كورونا.

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