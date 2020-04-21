تعافي 72 حالة من كورونا في دمياط

أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط، تعافي ٧٢ حالة من فيروس كورونا في المحافظة، مشيرًا إلى أن الحالات خرجت من مستشفيات العزل بعد أن تحولت نتائج الفحص لهم من إيجابية إلى سلبية، بينما لا تزال ١٦٠ حالة تخضع للعلاج في مستشفيات العزل، بالإضافة إلى ٣٠ حالة وفاة حدثت بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بداية رصد اول إصابات المحافظةفي شهر مارس الماضي وحتى الآن.وأضاف طلحة - في تصريحات له - أن الأسبوع قبل الماضي كان الأكثر إصابة وبدأ معدل الإصابات في الانخفاض، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل المدينة الشبابية برأس البر كمستشفى عزل، حيث استقبلت ٦ حالات بعد أن اكتملت سعة مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والذى تتواجد فيه حاليا ٧٢ حالة تستكمل العلاج به.