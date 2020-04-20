سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 21-4-2020 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين في مصر مقابل الجنيه المصري



وسجل طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري



البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.



بنك مصر

15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع.

قناة السويس

15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

بنك التعمير والاسكان

15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

15.70 جنيه للشراء،15.80 جنيه للبيع



وفي هذا السياق، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك لـ"الدستور"، إن عناصر الطلب عليه قد شهدت تراجع تلقائي تأثرا بأزمة كورونا،فلا يوجد استيراد جديد وبالتالي يتيراجع الطلب عليه. وسجل طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.سعر اليوم في البنك الأهلي المصريالبنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.بنك مصر15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع.قناة السويس15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.بنك القاهرة15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.بنك التعمير والاسكان15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيعالبنك التجاري الدولي15.70 جنيه للشراء،15.80 جنيه للبيعوفي هذا السياق، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك لـ"الدستور"، إن عناصر الطلب عليه قد شهدت تراجع تلقائي تأثرا بأزمة كورونا،فلا يوجد استيراد جديد وبالتالي يتيراجع الطلب عليه.



وأشار أيضا إلى أن توقف حركة الطيران يعني أيضا تراجع الطلب عليه فلا يوجد مسافرين للخارج، وبالتالي فإن تأثير تراجع الطلب سيكون إيجابيا بالتزامن مع التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.



وأوضح أن تراجع أسعار النقد يعد أيضا من العوامل الإيجابية المؤثرة على سعر الدولار الأمريكي اليوم، لافتا إلى أن الإجراءات التنشيطية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية تدعم ثبات الجنيه واستقراره أمامه.



ولفت إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 3% من قبل البنك المركزي في مارس الماضي، وطرح شهادات بعائد 15% في بنوك الأهلي ومصر بالجنيه المصري، كلها قرارات تجعل الجنيه المصري وعاء ادخاري جيد، ولذا فإن ذلك يقضي على أية احتماليات لعودة عمليات الدولرة.



وأوضح، أن استقرار رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي أيضا بوصوله إلى 40 مليار دولار بما يؤمن واردات حوالي 9 أشهر يدعم موقف الجنيه.





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وعلى جانب أخر أكد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية على مستوى العالم، تعمل على دعم الاقتصادات والعملات المحلية وإحداث عملية التوازن متوقعا أن تستمر البنوك المركزية في مزيد من الإجراءات الاحترازية ضد تداعيات كورونا لحماية اقتصادات الدول من التأثر سلبا بتداعيات كورونا.



ننشر سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 21-4-2020 في مصر مقابل الجنيه المصري حيث سجلت الأسعار خلال تعاملات اليوم استقرارا ملحوظا وسط توقعات باستقرار يدوم الفترة المقبلة.