رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 21-4-2020 في مصر مقابل الجنيه المصري

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:59 م
الدولار
الدولار
راندا التوني
طباعة
ننشر سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 21-4-2020 في مصر مقابل الجنيه المصري حيث سجلت الأسعار خلال تعاملات اليوم استقرارا ملحوظا وسط توقعات باستقرار يدوم الفترة المقبلة.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين في مصر مقابل الجنيه المصري


وسجل طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
سعر اليوم في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع.
قناة السويس
15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
بنك التعمير والاسكان
15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي
15.70 جنيه للشراء،15.80 جنيه للبيع

وفي هذا السياق، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك لـ"الدستور"، إن عناصر الطلب عليه قد شهدت تراجع تلقائي تأثرا بأزمة كورونا،فلا يوجد استيراد جديد وبالتالي يتيراجع الطلب عليه.

وأشار أيضا إلى أن توقف حركة الطيران يعني أيضا تراجع الطلب عليه فلا يوجد مسافرين للخارج، وبالتالي فإن تأثير تراجع الطلب سيكون إيجابيا بالتزامن مع التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن تراجع أسعار النقد يعد أيضا من العوامل الإيجابية المؤثرة على سعر الدولار الأمريكي اليوم، لافتا إلى أن الإجراءات التنشيطية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية تدعم ثبات الجنيه واستقراره أمامه.

ولفت إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 3% من قبل البنك المركزي في مارس الماضي، وطرح شهادات بعائد 15% في بنوك الأهلي ومصر بالجنيه المصري، كلها قرارات تجعل الجنيه المصري وعاء ادخاري جيد، ولذا فإن ذلك يقضي على أية احتماليات لعودة عمليات الدولرة.

وأوضح، أن استقرار رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي أيضا بوصوله إلى 40 مليار دولار بما يؤمن واردات حوالي 9 أشهر يدعم موقف الجنيه.

اقرأ أيضا:

سعر الدولار الأمريكي اليوم  يرتفع مع انحسار العملات عالية المخاطر


وعلى جانب أخر أكد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية على مستوى العالم، تعمل على دعم الاقتصادات والعملات المحلية وإحداث عملية التوازن متوقعا أن تستمر البنوك المركزية في مزيد من الإجراءات الاحترازية ضد تداعيات كورونا لحماية اقتصادات الدول من التأثر سلبا بتداعيات كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

الآن.. توقيت مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 27.. تفاصيل الحلقات السابقة (فيديو)

كارثة فى الدوحة.. الغاز المسال يتسبب بخسائر فادحة بقطر

مستشار الرئيس: منحنى إصابات كورونا فى حدود المتوقع.. ونستخدم واحدا من أفضل برتوكولات العلاج فى العالم

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

أحمد موسى: «المصري اليوم» فتحت صفحاتها للإرهابيين

«الصحة»: 11 وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

realme تكشف النقاب عن سلسلة هواتفها التي طال انتظارها realme6 وrealme 6 Pro

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظات مصر وأول يوم في رمضان 2020

عمرو درويش يكتب: سيبقى كورونا مضحكاً .. حتى يصاب عزيزٌ عندكم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

بطريقة أغرب من الخيال.. طارق الطيب يكشف سرقة روايته «الرحلة 797»

قصائد شعرية للسورية قمر الجاسم على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب.. غدًا

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان