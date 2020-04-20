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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زوجة شقيق معتز مطر تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:06 م
معتز مطر
معتز مطر
سناء إسماعيل
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قالت ريم سمير، زوجة مهند شقيق الإعلامي الإخواني معتز مطر، إن زوجها وشقيقه قاما برفع دعوى قضائية للمطالبة بإسقاط الجنسية عن معتز مطر؛ للتأكيد على أنهما ضده تمامًا وضد كل ما يتحدث عنه، وأن ما يربطهم به هو صلة الدم فقط، وهذا أمر خارج عن إرادتهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين،: "معتز يهاجم مصر ليل نهار.. مصر اللي إحنا عايشين في خيرها وعمرنا ما شوفنا فيها حاجة وحشة، لو مصر تضررت إحنا اللي هنتضر".

وأعربت زوجة مهند شقيق الإعلامي الهارب، عن ثقتها في القضاء المصري وقدرتهم على الوصول لحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر.

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