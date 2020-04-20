هيفاء وهبي تمارس الرياضة مع والدتها وتتحدى جمهورها (فيديو)
الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:49 م
سناء إسماعيلطباعة
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو لها خلال ممارستها التمارين برفقة والدتها خلال الحجر المنزلي.
وقدمت هيفاء وهبي، خلال الفيديو، تمارين متنوعة مع والدتها وأطلقت تحديا جديدا لمتابعيها لتقليدهما، وعلقت على الفيديو قائلة: "تمرّنوا مع أهلكم وأقاربكم في البيت خلال الحجر الصحي. ساعدوهم على البقاء نشيطين لتقوية مناعتهم".
أمّا عن تجربتها الرياضية مع والدتها، فقالت هيفاء وهبي: "التمارين الرياضية مع أمي كانت مليئة بالطاقة والحب والضحك".
ووجهت هيفاء وهبي تحديا لمتابعيها قائلة: "أعزائي المتابعين، أنا تمرّنت مع والدتي وحان دوركم.. أرشّحكم جميعًا لممارسة الرياضة مع أهلكم أو أقربائكم في المنزل، وشاركوني فيديوهاتكم على الستوري".
وشاركت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا في فيديو كليب أغنية "هنغني كمان وكمان"، مع مواطنتها الفنانة إليسا، وظهرت النجمتان وهما ترتديان بيجامة المنزل في الفيديو كليب بنفس اللون.
ويعد هذا الظهور نادرًا لهيفاء وهبي مع والدتها التي لا تظهر معها إلا في حدود ضيقة.
وقدمت هيفاء وهبي، خلال الفيديو، تمارين متنوعة مع والدتها وأطلقت تحديا جديدا لمتابعيها لتقليدهما، وعلقت على الفيديو قائلة: "تمرّنوا مع أهلكم وأقاربكم في البيت خلال الحجر الصحي. ساعدوهم على البقاء نشيطين لتقوية مناعتهم".
أمّا عن تجربتها الرياضية مع والدتها، فقالت هيفاء وهبي: "التمارين الرياضية مع أمي كانت مليئة بالطاقة والحب والضحك".
ووجهت هيفاء وهبي تحديا لمتابعيها قائلة: "أعزائي المتابعين، أنا تمرّنت مع والدتي وحان دوركم.. أرشّحكم جميعًا لممارسة الرياضة مع أهلكم أو أقربائكم في المنزل، وشاركوني فيديوهاتكم على الستوري".
وشاركت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا في فيديو كليب أغنية "هنغني كمان وكمان"، مع مواطنتها الفنانة إليسا، وظهرت النجمتان وهما ترتديان بيجامة المنزل في الفيديو كليب بنفس اللون.
ويعد هذا الظهور نادرًا لهيفاء وهبي مع والدتها التي لا تظهر معها إلا في حدود ضيقة.
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📢📢Get up and get moving, exercise with your parents and relatives at home during this #quarantine. Help them stay active and boost their immunity 🏃🏽🤸🏼♂️🏃🏽♀️🧘🏽 . 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗢𝗠 𝘄𝗮𝘀 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆, 𝗹𝗼𝘃𝗲 & 𝗹𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿!😎 @hnasr10 I accepted the #trainwiththeelders challenge 👏🏻👏🏻 My beloved followers, I trained with my mom and you should too! I nominate all of you to train with your parent/relative at home 𝙨𝙝𝙖𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨 😁 𝙗𝙮 𝙩𝙖𝙜𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙚 𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 #trainingwithfamily #Trainwithyourparents #Trainwithyourrelatives