رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

هيفاء وهبي تمارس الرياضة مع والدتها وتتحدى جمهورها (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:49 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سناء إسماعيل
طباعة
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو لها خلال ممارستها التمارين برفقة والدتها خلال الحجر المنزلي.

وقدمت هيفاء وهبي، خلال الفيديو، تمارين متنوعة مع والدتها وأطلقت تحديا جديدا لمتابعيها لتقليدهما، وعلقت على الفيديو قائلة: "تمرّنوا مع أهلكم وأقاربكم في البيت خلال الحجر الصحي. ساعدوهم على البقاء نشيطين لتقوية مناعتهم".

أمّا عن تجربتها الرياضية مع والدتها، فقالت هيفاء وهبي: "التمارين الرياضية مع أمي كانت مليئة بالطاقة والحب والضحك".

ووجهت هيفاء وهبي تحديا لمتابعيها قائلة: "أعزائي المتابعين، أنا تمرّنت مع والدتي وحان دوركم.. أرشّحكم جميعًا لممارسة الرياضة مع أهلكم أو أقربائكم في المنزل، وشاركوني فيديوهاتكم على الستوري".

وشاركت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا في فيديو كليب أغنية "هنغني كمان وكمان"، مع مواطنتها الفنانة إليسا، وظهرت النجمتان وهما ترتديان بيجامة المنزل في الفيديو كليب بنفس اللون.

ويعد هذا الظهور نادرًا لهيفاء وهبي مع والدتها التي لا تظهر معها إلا في حدود ضيقة.
View this post on Instagram

📢📢Get up and get moving, exercise with your parents and relatives at home during this #quarantine. Help them stay active and boost their immunity 🏃🏽🤸🏼‍♂️🏃🏽‍♀️🧘🏽 . 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗢𝗠 𝘄𝗮𝘀 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆, 𝗹𝗼𝘃𝗲 & 𝗹𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿!😎 @hnasr10 I accepted the #trainwiththeelders challenge 👏🏻👏🏻 My beloved followers, I trained with my mom and you should too! I nominate all of you to train with your parent/relative at home 𝙨𝙝𝙖𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨 😁 𝙗𝙮 𝙩𝙖𝙜𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙚 𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 #trainingwithfamily #Trainwithyourparents #Trainwithyourrelatives

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

مستشار الرئيس: منحنى إصابات كورونا فى حدود المتوقع.. ونستخدم واحدا من أفضل برتوكولات العلاج فى العالم

من هي حنين حسام ؟.. من الـ "تيك توك Tik Tok " إلى التحقيقات

«الصحة»: 11 وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

«الصحة»: 11 وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

كارثة فى الدوحة.. الغاز المسال يتسبب بخسائر فادحة بقطر

تفاصيل قانون زيادة المعاشات والعلاوة قبل إقراره بالبرلمان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

realme تكشف النقاب عن سلسلة هواتفها التي طال انتظارها realme6 وrealme 6 Pro

بالتمارين الرياضية.. «أحمد» يحارب كورونا في الحجر الصحي (فيديو)

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظات مصر وأول يوم في رمضان 2020

عمرو درويش يكتب: سيبقى كورونا مضحكاً .. حتى يصاب عزيزٌ عندكم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

بطريقة أغرب من الخيال.. طارق الطيب يكشف سرقة روايته «الرحلة 797»

قصائد شعرية للسورية قمر الجاسم على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب.. غدًا

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان

وفاة الشاعر السوري سهل حسن الزهيري