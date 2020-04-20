هيفاء وهبي تمارس الرياضة مع والدتها وتتحدى جمهورها (فيديو)

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو لها خلال ممارستها التمارين برفقة والدتها خلال الحجر المنزلي.وقدمت هيفاء وهبي، خلال الفيديو، تمارين متنوعة مع والدتها وأطلقت تحديا جديدا لمتابعيها لتقليدهما، وعلقت على الفيديو قائلة: "تمرّنوا مع أهلكم وأقاربكم في البيت خلال الحجر الصحي. ساعدوهم على البقاء نشيطين لتقوية مناعتهم".أمّا عن تجربتها الرياضية مع والدتها، فقالت هيفاء وهبي: "التمارين الرياضية مع أمي كانت مليئة بالطاقة والحب والضحك".ووجهت هيفاء وهبي تحديا لمتابعيها قائلة: "أعزائي المتابعين، أنا تمرّنت مع والدتي وحان دوركم.. أرشّحكم جميعًا لممارسة الرياضة مع أهلكم أو أقربائكم في المنزل، وشاركوني فيديوهاتكم على الستوري".وشاركت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا في فيديو كليب أغنية "هنغني كمان وكمان"، مع مواطنتها الفنانة إليسا، وظهرت النجمتان وهما ترتديان بيجامة المنزل في الفيديو كليب بنفس اللون.ويعد هذا الظهور نادرًا لهيفاء وهبي مع والدتها التي لا تظهر معها إلا في حدود ضيقة.