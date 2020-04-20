انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل مشويات بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل محل مشويات ووجبات جاهزة لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل ومطعم وجبات بدائرة قسم شرطة الشرابية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.