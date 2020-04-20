رئيس بلدية هاتاى التركية: الحكومة تتعمد عدم تسجيل وفيات كورونا

كشف رئيس بلدية هاتاي التركية لطفو سافاش، كذب الحكومة التركية فى تسجيل حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وقال سافاش، إن الحكومة أغفلت تسجيل 5 حالات وفاة بين أهالي البلدية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع تركيا الآن.وأوضح سافاش في تصريحات لجريدة "سوزجو" التركية، أن حالات الوفاة التي وقعت تم تسجيل اثنين منها نتيجة فيروس كورونا والـ 5 الباقيين تم تسجيلهم وفاتهم نتيجة أمراض معدية، مشيرا إلى أن حالتي الوفاة اللاتي تم تسجيلهما كانت لمواطنين عائدين من فرنسا وألمانيا.وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قد أعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، أمس الأحد، إلى 86 ألف و306 حالة، بعد تسجيل 3 آلاف و977 إصابة جديدة.