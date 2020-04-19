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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ كفر الشيخ: اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لـ «شم النسيم».. والوعي ارتفع

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:05 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين،
سناء إسماعيل
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مشاهد توديع الأطباء والممرضين الذاهبين إلى مستشفى الحجر الصحي بالمحافظة، تعد من المشاهد الوطنية، وتابع: "مجموعة من الأبطال تؤدي أعمالها على أكمل وجه ولم تبخل بأي شئ كونهم ينظرون إلى أنهم يؤدون واجبًا وطنيًا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوعي الصحي لدى المواطنين ارتفع، ولذلك نجد التزام بالإجراءات الوقاية والاحترازية، إلى جانب تضافر كل الأجهزة بالدولة والمجتمع الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وتابع:"المواطن أصبح مدركًا لأهمية المسافة الصحية بينه وبين المواطن الآخر خلال التنقل".

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات لمنع أي تجمع ينتج حال خروج المواطنين غدًا يوم شم النسيم، متابعًا: "أغلقنا مصيف بلطيم اعتبارًا من اليوم وكل المسطحات الخضراء ولن يكون بها أي مظاهر للتجمع كما قمنا بري مجموعة من الحدائق حتى لو حد فكر لن يجد فرصة له.. وري الحدائق تم بالمياه العكرة المخصصة لري الحدائق وليست المخصصة لمياه الشرب".

وشدد نور الدين على أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بأي تجمع على الشواطئ أو الكورنيش، مشددًا على أن الإجرءات المتبعة تهدف إلى حماية المواطن وأسرته ووطنه.

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