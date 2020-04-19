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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندى: فى حياة كل مسلم أخ مسيحى يمثل قطعة من قلبه

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:37 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
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قال خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في حياة كل مسلم أخ مسيحى، يمثل له قطعة من قلبه بحكم الجيرة والحب والمودة، لافتا إلى أن هناك من يحاولون الإساءة إلى الدين، متابعا: "الدين الإسلامى أمر المسلمين أن يعاملوا غير المسلم بالبر، أى كما يعاملون الوالدين.. لأنها سمعة دين.. إذا كان لدينا دين".

وأضاف "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc": "الإنسان صنيع الإحسان، يعنى من يحترم جيرتك وإنسانيتك ويقف إلى جوارك فى الشدة والفرح، وهذا يمكن أن يكون غير مسلم، كيف لا تحسن معاملته؟".

كما أوضح أن الألفة والتعاون بين الجيران أمر منتشر فى مصر، ولا أحد ينظر لدين الآخر، مستنكرًا تصريحات بعض من يحرمون تهنئة الأخوة الأقباط بأعيادهم.

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