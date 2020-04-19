تفاصيل مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26.. أحداث الحلقات السابقة (فيديو)

مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26

تعرض الحلقة الـ26 الجديدة من المسلسل في جزءه الرابع الساعة السابعة مساءً على شاشة قناة ON، وفي العرض الثاني يتم عرضها في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة ON دراما.وشهدت أحداث الحلقة 25 من المسلسل بعدما قررت آش التحدث مع ثائر وأعترفت له بكل خطأ أرتكبته وخاصة انتحال شخصيته، واستكملت الأحداث بترك لميس لمنزل عمرو ومطلبها بالطلاق منه بسبب الفيديو الذي شاهدته.العمل تدور أحداثه حول 4 فتيات وتطور حالتهن العاطفية والرومانسية، متناولا علاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن، يعد الجزء الرابع من المسلسل، امتدادًا للأجزاء الثلاثة الأولى، وعرض المسلسل في الجزء الأول منه في عام 2012.من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون المشترك مع شركة «تي فيجن» للمنتج طارق الجنايني، حيث تم التعاقد على تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور، وهو من تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.