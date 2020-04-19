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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26.. أحداث الحلقات السابقة (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:28 م
حكايات بنات
حكايات بنات
محمد مجدي
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ننشر تفاصيل مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26 وكذلك أحداث الحلقات السابقة، حيث حقق المسلسل في موسمه الرابع نجاحا كبيرا جعله محل بحث يومي على موقع جوجل ومنصات السوشيال ميديا، بسبب أحداثه وقصته الممزوجة ما بين الجراة والدراما، حيث ينتظر الجمهور اليوم الأحد عرض أحداث الحلقة الـ26 والتي ستتناول العديد من الأحداث المختلفة.

 مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26


تعرض الحلقة الـ26 الجديدة من المسلسل في جزءه الرابع الساعة السابعة مساءً على شاشة قناة ON، وفي العرض الثاني يتم عرضها في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة ON دراما.

وشهدت أحداث الحلقة 25 من المسلسل بعدما قررت آش التحدث مع ثائر وأعترفت له بكل خطأ أرتكبته وخاصة انتحال شخصيته، واستكملت الأحداث بترك لميس لمنزل عمرو ومطلبها بالطلاق منه بسبب الفيديو الذي شاهدته.

العمل تدور أحداثه حول 4 فتيات وتطور حالتهن العاطفية والرومانسية، متناولا علاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن، يعد الجزء الرابع من المسلسل، امتدادًا للأجزاء الثلاثة الأولى، وعرض المسلسل في الجزء الأول منه في عام 2012.

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26 من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون المشترك مع شركة «تي فيجن» للمنتج طارق الجنايني، حيث تم التعاقد على تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور، وهو من تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

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الجدير ذكره أن العمل عرض جزءه الأول من في 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربيني وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوي ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع تغيرات كبيرة فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وإنجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.

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