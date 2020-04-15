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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 23.. مواعيد المشاهدة وتفاصيل الأحداث السابقة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:22 م
حكايات بنات
حكايات بنات
منار إبراهيم
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ننشر تفاصيل مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 23 ومواعيد المشاهدة والأحداث السابقة والذي حقق نجاحات متتالية خلال الـ22 حلقة الماضية، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل.

موعد مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 23


تذاع الحلقة الـ23 الجديدة من المسلسل الجزء الرابع في تمام الساعة السابعة مساءً على شاشة قناة ON وفي تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة ON دراما، ويعرض المسلسل من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع في نفس التوقيت.

تفاصيل أحداث الحلقة 22 من مسلسل حكايات بنات


وشهدت الحلقة 22 أحداث عديدة شيقة ومثيرة وبدأت بذهاب رشيد إلى عائلة جيداء ليتقدم لها رسميا، وعادت نور لزوجها مروان بعدما نجح عمرو في إقناع مروان بالعودة لها، وشهدت الحلقة لقاء جميلة ومعتز بعد تحسن حالته الصحية من الحادث الذي وقع معه، وينتظر المشاهدين أحداث الحلقة الجديدة وهي الـ 23 لمعرفة التفاصيل الجديدة وتطور الأحداث.

فريق عمل المسلسل

المسلسل الجزء الرابع 4 من بطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وأسماء جلال وهاجر أحمد وحازم إيهاب وأحمد كرارة ورمزي لينر وخالد منصور والمسلسل من إخراج مصطفى أبو سيف، ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون المشترك مع شركة «تي فيجن» للمنتج طارق الجنايني، حيث تم التعاقد على تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور، والجزء الرابع من المسلسل يعتبر إحدى أعمال ورشة.

تفاصيل أحداث مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع


العمل تدور أحداثه حول 4 فتيات وتطور حالتهن العاطفية والرومانسية، ويلقى الضوء حول علاقتهن العاطفية والأزمات اللاتي تمرن بها وكيف يتخطينها، وكذلك علاقتهن بعائلاتهن وحياتهن الشخصية والعملية، ويرصد العمل عددًا من قصص الحب فى حياة الفتيات وطرق تعاملهن مع الرجال.

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