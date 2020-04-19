هيئة الكتاب: «ذاكرة المعرض» ضمن مبادرة «خليك فى البيت»

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أنها تعمل، خلال الفترة الحالية، على مشروع "ذاكرة معرض الكتاب"، الذي يعني إتاحة تراث المعرض من فيديوهات نادرة وندوات مهمة، عبر قناة الهيئة على "يوتيوب".ويأتي ذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بهدف بث المواد الثقافية والفنية، التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها على "يوتيوب" وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.