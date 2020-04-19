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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار أسماك شم النسيم الأحد 19 أبريل 2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:43 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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يحتفل المصريون، غدا الإثنين، بعيد الربيع "شم النسيم"، الذي يستعدون له كل عام بشراء الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة.

وتهتم "الدستور" بتقديم نشرة لمواطنيها بأسعار الأسماك المملحة في الأسواق، لحظة بلحظة، وترصد خلال نشرتها أسعار الأسماك بمختلف أسعارها اليوم الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٠.

أسعار الرنجة والفسيخ

وسجلت أسعار الرنجة ما بين 25 - 40 جنيها للكيلو، في حين تراوحت أسعار الفسيخ بين 60-100 جنيه.

وقال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية، في تصريح لـ"الدستور"، إن أسعار الرنجة لم تشهد أي ارتفاع حتى الآن.

وأضاف جعفر، أن الشعبة كانت حريصة على توفير المنتجات الغذائية من الأسماك بوفرة دون حدوث نقص في السلع.

ارتفاع حجم الاستيراد من الرنجة هذا العام

وذكرت تقارير الصادرات والواردات أن مصر استوردت أسماك رنجة بقيمة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين و204 آلاف دولار، في شهر يناير الماضي، توازي 136 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين و236 ألف دولار في الشهر نفسه من العام 2019، أي "115 مليون جنيه"، بزيادة بلغت نحو مليوني و739 ألف دولار، توازي "43 مليون جنيه".

وكشفت عن انخفاض فاتورة استيراد الأسماك، بما فيها المحفوظة، خلال يناير 2020 بنسبة 26% لتسجل 58.119 مليون دولار، مقابل 78.572 مليون دولار خلال يناير 2019.

وبينت التقارير أن أهم واردات مصر من الأسماك تتركز في التونه محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومة، بالرغم من تراجعها بنسبة 21.3% لتبلغ 12.493 مليون دولار، في مقابل 15.881 مليون دولار.

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