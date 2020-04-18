وسط غضب شعبي.. قيادات تركية تنشر صورًا للاحتفاء بأردوغان

نشر العديد من قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على حسابهم على تويتر، مجموعة من الصور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحت هاشتاج «ليلة صور أردوغان»، وذلك رغم تصاعد موجات الغضب الشعبي تجاه أداء الرئيس ورجاله في أزمة تفشي وباء فيروس كورونا في تركيا.وفسر البعض ذلك بأن أردوغان ربما يخضع للحجر الصحي بإسطنبول بعد إصابته بالفيروس، وذلك بحسب ما ذكره موقع تركيا الآن.وقالت صحيفة جمهورييت التركية إن أعضاء حزب العدالة والتنمية قد تسابقوا ليلة أمس الجمعة على نشر ومشاركة صور مختلفة للرئيس رجب طيب أردوغان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت هاشتاج ليلة صور أردوغان.كما ذكر الموقع أن تغريدة وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي رفض الرئيس استقالته مؤخرًا بعد الفوضى الكارثية التي أحدثها قراره بفرض حظر تجول المفاجئ، بداية الأسبوع الماضي، لاقت مشاركات واسعة وسخرية من الوزير ورئيسه، إذ كتب صويلو في وصف الصورة التي اختارها لأردوغان «قائدنا طريق...وهو طريقنا».وفي نفس السياق، واجهت تغريدة نائب حزب العدالة والتنمية شاميل طيار، تحت الهاشتاج الذي أصبح تريند السوشيال ميديا في تركيا في غضون ساعات، السخرية نفسها، ولكن التغريدة التي وصفها المتابعون بأكثر الصور غير العادية كانت من نصيب وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك، الذي شارك في الهاشتاج بصورة يظهر فيها أردوغان وهو يلعب كرة السلة مرتديًا الزي الرياضي.وكذلك شارك رئيس بلدية آغر ونائب حزب العدالة والتنمية سافجي سيان، صورة لأردوغان يظهر فيها رئيس الوزارء الأسبق أحمد داوود أوغلو في الخلف، وتسارع الصحفيون الموالون للحكومة بالمشاركة في الهاشتاج.وعلى النقيض، عبرت قطاعات واسعة عن أنه من غير المفهوم تنظيم مثل هذه التظاهرة الإلكترونية المؤيدة للرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي في ساعات متأخرة من الليل، مشيرين إلى أن ذلك خلق علامة استفهام في المجمل حول حقيقة إصابة الرئيس بالفيروس، وتوقع الكثيرون أنه ربما يفسر ذلك اختفاءه بشكل مفاجئ من الساحة السياسية، وانعزاله في القصر الرئاسي بإسطنبول.