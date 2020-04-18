نصر سالم: القوات المسلحة هى الحصن الواقى لمصر وشعبها

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات المسلحة هي الحصن الواقي لمصر وشعبها، وهي الأمن والأمان ضد أي مخاطر أو تهديدات تهدد الشعب المصري في أي مكان وأي مجال، مؤكدًا أن ما تقوم به القوات المسلحة من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا هو الدور الطبيعي لها.وأضاف سالم عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن القوات المسلحة كانت في النسق الأول لتواجه كل أعمال التطهير، وهذه مبادرة تقوم بها القوات المسلحة قبل ظهور فيروس كورونا في مصر.وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن ما تقوم به القوات المسلحة من أعمال تطهير وتعقيم للمؤسسات والمنشآت الحيوية رسالة طمأنة للمواطنين؛ للتأكيد على أننا لدينا الكثير من الاحتياطات في مجال التطهير والعلاج وتوفير السلع الغذائية، وحفظ الأمن والأمان ضد أي أعمال إرهابية وفيروسات إخوانية.