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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوفد يطلق حملة ضخمة لتوزيع «كراتين رمضان» للفئات المحتاجة

السبت 18/أبريل/2020 - 02:01 م
كراتين رمضان
كراتين رمضان
عائشة حسن
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انطلقت من مقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي، السبت، أكبر حملة للحزب لتوزيع «كراتين رمضان» على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظات، تحت رعاية رئيس الحزب واستمرارًا للمبادرات التي أطلقها الحزب لدعم الدولة والمواطنين في مواجهة فيروس كورونا، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وانطلقت الحملة من مقر الحزب الرئيسي بالدقي، بدعم من الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، لتَجوب محافظات مصر خلال الأيام القادمة؛ لدعم الأسرة المصرية الأكثر احتياجًا، ودعم العمالة غير المنتظمة في تلك الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد في التصدي للفيروس القاتل.

وتم إرسال «كراتين رمضان» إلى لجان الحزب بالمحافظات، ليتم توزيعها، بناءً على كشوف تم إعدادها بأسماء المستحقين لإدخال الفرحة على الأسر بمناسبة الشهر الكريم.

وقال الدكتور خالد قنديل، إن هذه الحملة تأتي بهدف الوقوف إلى جوار المواطنين في ربوع الوطن، لافتًا إلى أن هذا أقل ما يقدم لمصر وللشعب المصري العظيم الذي أثبت للعالم أجمع أنه شعب واع وقادر على تحمل المسئولية، وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

أكد «قنديل» أن الحملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس الوفد، كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على دعم الدولة المصرية في التصدي لفيروس كورونا، عبر إطلاق العديد من المبادرات والحملات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الطوارئ الصحية التي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ووجه قنديل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه الدائم على مصلحة الوطن والمواطنين، واتخاذه قرارات فورية لدعم جميع فئات المجتمع، مشيدًا بوعي الحكومة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع الفيروس المستجد، والحفاظ على الصحة العامة، وحماية المواطنين ومدهم بالمستلزمات الوقائية وطرحها بسعر مدعم في الأسواق، إضافة إلى دعم المتضررين من خلال توفير دخل شهري ثابت للعمالة غير المنتظمة.

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