‎محسن عادل: مصر ضمن الدول الأكثر استقرارًا ضد كورونا

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن هناك مراجعات دورية لدراسة تأثير تراجع الاقتصاد العالمي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم.وأضاف عادل عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن المؤسسات الدولية صنقت دول العالم إلى مستويات، حيث إن أول مستوى يتعلق بالدول التي قلت قدرتها على تسديد ديونها، ووجود احتياطي نقدي في دعمها مثل دولة تركيا.وأشار إلى أن الفئة الآخرى من التصنيفات تتعلق بدول مثل مصر، والتي خلقت اقتصادًا قويًا قادرًا على التعامل مع الأزمات، واتخاذ قرارات تقلل من حجم انتشار الفيروس.