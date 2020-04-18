«2 في الصندوق».. تفاصيل شخصية حمدي الميرغني وأوس أوس
السبت 18/أبريل/2020 - 04:34 م
حسين الجنديطباعة
كشفت مصادر لجريدة "الدستور"، أنه تم الانتهاء تمامًا من تصوير مشاهد مسلسل "2 في الصندوق"، الذي يقوم ببطولته نجمي مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني والفنان أوس أوس، والذي سيعرض على شاشة قناة mbc مصر في شهر رمضان المقبل، حيث تم الانتهاء من التصوير منذ أسابيع.
تفاصيل شخصية حمدي الميرغني وأوس أوس بـ "2 في الصندوق"
وقالت المصادر، إن أوس أوس وحمدي الميرغني، يقدمان شخصية أحد الشباب بطريقة كوميدية واللذان يعملان كعمال نظافة، إضافة إلى أن الفكرة الرئيسية بالمسلسل تتضمن مشاهد كثيرة كوميدية ومشاهد رومانسية واكشن، ومؤكدًا على أن العمل يناقش أحلام الشباب، بينما يظهر الاثنين كأشقاء في العمل.
ومسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، ويشارك فيه أيضًا كل من نهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.
ومسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، ويشارك فيه أيضًا كل من نهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.