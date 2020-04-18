«2 في الصندوق».. تفاصيل شخصية حمدي الميرغني وأوس أوس

وقالت المصادر، إن أوس أوس وحمدي الميرغني، يقدمان شخصية أحد الشباب بطريقة كوميدية واللذان يعملان كعمال نظافة، إضافة إلى أن الفكرة الرئيسية بالمسلسل تتضمن مشاهد كثيرة كوميدية ومشاهد رومانسية واكشن، ومؤكدًا على أن العمل يناقش أحلام الشباب، بينما يظهر الاثنين كأشقاء في العمل.ومسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، ويشارك فيه أيضًا كل من نهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.