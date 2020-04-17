فاروق الباز للغاضبين من إلغاء الاحتفال بشم النسيم: «نعمله في يونيو»

طالب العالم المصري الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، الحكومة المصرية بمخاطبة المواطنين بشكل يومي بهدوء، وشرح سبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة باستمرار لمنع تفشي فيروس كورونا، وأضرار التعرض للإصابة بالوباء العالمي، متوقعا أن يصل الباحثين إلى مصل لعلاج كورونا خلال عدة شهور.ووجه فاروق الباز، رسالة إلى المصريين الغاضبين من قرار منع الاحتفال بشم النسيم، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "المصري أفندي"، مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، قائلا: "الناس اللي زعلانة انها مش عارفة تأكل فسيخ في شم النسيم يا عم كل فسيخ بعد 3 شهور، وممكن نعمل شم نسيم جديد خالص فى شهر يونيه، وإذا كان الفرق بين النهاردة وكمان شهرين أنك ممكن تموت يبقى نأجل شم النسيم لشهرين".ورفض الدكتور فاروق الباز، الاتفاق مع الأصوات التي تطالب بعودة الحياة لطبيعتها لعدم تعرض الاقتصاد في العالم للانهيار والتعامل مع فيروس كورونا بعدم اهتمام، قائلا: "الدكاترة هنا في أمريكا عارفين الوباء كويس والمتخصصين بيقولوا الموضوع ممكن يستمر لشهر أو اثنين لو التزمنا بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، إنما لو بدأت ترجع الحياة لطبيعتها ممكن الخسائر تكون رهيبة".ورد فاروق الباز، على الأصوات التي تتحجج بالخوف من انهيار الاقتصاد: "لو حدث انهيار اقتصادي والناس كلها هتتأثر اقتصاديا هرد أقولك زي ما صلحنا الاقتصاد زمان نصلحه تاني".