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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فرويز: 10 ملايين مصرى غير مهتمين بكورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:15 م
الدكتور جمال فرويز
الدكتور جمال فرويز
رباب الأهواني
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قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى، إن الاكتئاب والتوتر والقلق يؤثرون بشكل مباشر على مناعة المواطنين.

وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، كلما انخفضت المناعة أصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وحذر استشاري الطب النفسي، أن الوقت الحالي وقت تغير فصول السنة، وبالتالي تغير فى الحالات المزاجية منها الاكتئاب.

ولفت إلى أن نسبة 10% من الشعب المصرى ينتابهم خوف غير طبيعي من فيروس كورونا، و10% أيضا من الشعب غير مهتمين بفيروس كورونا ويعرضون غيرهم للخطر، والـ 80% يتبع الإجراءات الوقائية.

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