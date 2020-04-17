قصة طبيب خاطر بحياته لإنقاذ حامل مصابة بكورونا

قال الدكتور إبراهيم الدسوقي إخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات العام، إنه يعاني من حساسية الصدر، وأخبروه أن هناك سيدة حامل مصابة بكورونا تحتاج إلى عملية ولادة، معلقًا: «قالولي مش عارفين نوصل لدكتور تاني وأنت اللي رديت».وأضاف «الدسوقي» خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «دي إم سي» أنه لم يخبر أهله وذهب إلى المستشفى، وارتدى ملابس الوقاية، ودخل إلى غرفة العمليات لإجراء عملية الولادة.وتابع: «الوضع كان غريبا وغير مألوف بالنسبة لي، وأول مرة أتحط فيه، حسيت أن ضربات قلبي زادت ونفسي زاد، خاصة أن نظارة الوقاية بتخليني مش شايف كويس، ومناظرنا بلبس الوقاية بالنسبة للمريض بيكون مرعب»، مستكملًا: «كنت بهدي الحالة وأنا نفسي مكنتش هادي، لكن لما ولدت وشوفت البيبي فوقت»، لافتًا إلى أنه حاليًا في مستشفى العزل بعد تعامله من الحالة.