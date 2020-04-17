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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشاري أسري: الحظر فرصة لإعادة الترابط الأسري

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:46 م
الترابط الأسري
الترابط الأسري
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة أميرة الفيشاوي، استشاري العلوم الأسرية والتربوية، إن الأب دائما كان يفكر أنه بحاجة للوقت ليقضيه مع أولاده، لكن العمل كان يعوقه.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حسام حداد، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»: «الأب كان بيتمنى يقعد مع أولاده، وكان عنده مشاكل زوجية ومش لاقيين الوقت يحلوها، لهذا الحظر فرصة من عند ربنا نعيد الترابط الأسري».

وأشارت إلى أن الحظر له مزايا كثيرة، لكن ما يضيع الامتيازات هو حالة التوتر والقلق والفوبيا، مضيفة: «يجب أن نعيد التفكير وترتيب الأهداف، فما زالت توجد دراسة وعمل لكن عدد الساعات أصبح أقل، وعلينا الاستفادة من الساعات التي توفرت خاصة مع وجود خدمات أون لاين متاحة للأسرة أفلام ومسلسلات وعروض من وزارة الثقافة».

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