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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: خطورة كورونا مازال كبيرًا فى البلاد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:49 م
حسن كريم الكعبي،
حسن كريم الكعبي،
منار أحمد
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أكد رئيس خلية الأزمة النيابية في العراق حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، أن حجم خطورة فيروس كورونا ما زال كبيرًا.

عقدت خلية الأزمة النيابية برئاسة الكعبي اجتماعًا موسعًا مع خلية أزمة جائحة كورونا في محافظة السليمانية والمتمثلة بالمحافظ هڤال أبوبكر ومدير الصحة وعدد من المسئولين فيها، وفقا لما ذكرته قناة السومرية نيوز العراقية.

ودعا الكعبي الوافدين العراقيين من دول الخارج إلى التعاون مع الفرق الصحية المنتشرة في المطارات العراقية، فيما يخص الالتزام بالإرشادات الاحترازية والطبية والوقائية.

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