رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: 250 ألف عامل بالسياحة تقدموا لصرف الإعانات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:06 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
في إطار الاجتماع الذي عقده وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة، وذلك بحضور محمد البدوي، الأمين العام لصندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

أوضح الأمين العام لصندوق الطوارئ، أن أعداد المتقدمين لصرف الإعانات التي يقدمها الصندوق وصل فى الفترة الأخيرة ما تجاوز 250 ألف عامل طبقًا لنشاط الصندوق وما يقدمه حاليًا.

وأشار البدوي، إلى أنه يتم الصرف للمنشآت السياحية بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين على العاملين به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

وحول الطريقة التي تتقدم بها الشركات التابعة لقطاع السياحة أو غيره للاستفادة من تلك الاعانة، قال الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة: إن الوزارة والصندوق قاما بتطوير طرق التقديم الآن ووفقا لسياسة التحول الرقمى التى تمر به الدولة حاليًا تسهيلًا على الشركات والاتحادات من التقديم وضمانًا لسرعة الاستفادة، فالمنشآت تتقدم إلى الاتحاد العام للغرف التجارية التابع لها ببيانات العاملين بها على (سي.دي) أسطوانة مدمجة، وبعد مراجعتها يتم إرسالها للصندوق إلكترونيا لإجراء اللازم وصرف الإعانة.

وكشف الأمين العام لصندوق الطوارئ عن الجهات التي يتم استلام الطلبات موضحا أنها جهتان أساسيتان: الأولى: بأن تقوم المنشأة بإعداد بيانات العاملين على برنامج الاكسيل ويتم تقديمها على (سي.دي) أسطوانة مدمجة، بها بيانات العاملين وأرقامهم التأمينية والأجر الأساسي لكل عامل من العمال المؤمن عليهم، أما الجهة الثانية: مراجعة التأمينات الاجتماعية عن بيانات كل شركة، لافتا إلى أنه يتم المقارنة فيما بين البيانات المقدمة من اتحاد الغرف السياحية وما ورد من التأمينات ويتم الصرف حسب الأجر التأمينى.

وعن دور الصندوق فى ظل الظروف الحالية من وباء فيروس كورونا التى يمر بها العالم، ومنها مصر لتعويض كافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع السياحة قال البدوى: إن الصندوق الذي يترأس مجلس إدارته حاليا وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنشأ فى عام 2002 بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 لتعويض العمالة الموجودة فى المنشآت التى يتوقف نشاطها والأجور بها تلك المنشآت المتعثرة بسبب ظرف طارئ، والمثال على ذلك ما يتم الآن فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فالصندوق يقف بجانب كافة قطاعات الاقتصاد القومى وخصوصًا قطاع السياحة الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأضاف قائلا إنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها تتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

موضوعات متعلقة

الوزراء: تطبيق تدابير حظر يومي الجمعة والسبت على شم النسيم

انتهاء عزل عزبة أبوربيع بالإسماعيلية.. والأهالى: نقف مع الدولة

«التعليم» ترد على «تغيير آليات عمل البحث» لطلاب «النقل»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

مقتل «مجرم خطير» بأسيوط.. مطلوب فى 13 قضية

«الأوقاف»: المساجد ستظل مغلقة في رمضان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقاضاة 2416 صينيا بسبب جرائم تتعلق بكورونا

الهلال الإماراتي يتكفل برعاية أسر المتوفين بكورونا

امساكية رمضان 2020 وعدد ساعات الصوم في مصر

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

«طقوس الغواية» جرس إنذار عن ترييف المدن وزحف العشوائية

وزير الثقافة الأردنى ينعى الشاعر عيد النسور

حلمى السلاب: كتبت شعرًا لنفس تبحث عن طوق نجاة من كورونا

«الثقافة بين ايديك».. عرض أوبرا عايدة ومسرحية مصر على يوتيوب