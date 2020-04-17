انتهاء عزل عزبة أبوربيع بالإسماعيلية.. والأهالي: نقف مع الدولة

ينتهي اليوم الجمعة، قرار عزل عزبة أبوربيع بقرية السبع آبار الشرقية بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، عقب قرار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢٠ بإنهاء العزل، بعدما ظهرت بهما إصابة زوجين بفيروس كورونا المستجد ويمكثان حاليًا بالحجر الصحي في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.وشهدت العزبة طوال الأيام الماضية حالة من الالتزام التام، ومعاونة الأجهزة التفيذية والصحية والأمنية، في عزلها للعزبة، فضلًا عن عدم ظهور أعراض الفيرس على أي شخص من أفراد العزبة.فيما أكد أهالي أبوربيع على أنه لامانع بتمديد فترة العزل، إذا استدعى الأمر ورأت الدولة أن استمرار العزل مهم، ويمنع انتشار الوباء الذي اجتاح العالم.وأوضح إبراهيم ماهر، أحد أهالي العزبة المعزولة، أننا مستمرين في التزامنا بتواجدنا في منازلنا وتطبيق كافة تعليمات الدولة، ونرحب بتمديد قرار العزل إذا كان يساهم في تقليل الإصابات بفيرس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الدولة طوال فترة العزل وفرت كافة احتياجتنا لجميع قاطني العزبة والتي تتكون من 50 منزل متواجد بها 84 أسرة بـ392 فرد، ونحن مستمرين في التزامنا حتى لو استمرت فترة العزل لمدة تزيد عن 14 يوم المحددين، وأننا مع الدولة في أي قرار وإجراء تتخذه لحماية الوطن والمواطنين.ويقول علاء علام أحد أهالي العزبة، أن الأيام الماضية مرت عليهم صعبة، لتواجدهم في منزالهم وعدم الخروج منه، في مساهمة منهم لتنفيذ التعليمات كما ذكرت، للتأكد من عدم إصابة أي فرد من أفراد العزبة بفيروس كورونا المستجد، والمساهمة في مكافحة انتشار الفيروس كخطوة بخطوة مع الدولة، التي تخطو للقضاء على هذا الوباء الذى انتشر في العالم بأكمله، مؤكدًا أنه عقب انتهاء فترة العزل الصحي للعزبة وفقًا بقرار محافظ الإسماعيلية، لامانع لدينا من زيادة المدة اذا استدعى الأمر أو ظهرت بعض الحالات.قال عاطف أبوربيع، مسؤل الاتصال بين المعزولين داخل العزبة والجهات الحكومية، أن الأحوال الصحية لكافة أهالي العزبة جيدة، ولم تظهر أعراض الفيرس على أحدًا حتى الآن، وجميع أهالي العزبة بصحة جيدة.