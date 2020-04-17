رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء عزل عزبة أبوربيع بالإسماعيلية.. والأهالي: نقف مع الدولة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:44 ص
عزبة أبوربيع
عزبة أبوربيع
مصطفى دياب
طباعة

ينتهي اليوم الجمعة، قرار عزل عزبة أبوربيع بقرية السبع آبار الشرقية بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، عقب قرار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢٠ بإنهاء العزل، بعدما ظهرت بهما إصابة زوجين بفيروس كورونا المستجد ويمكثان حاليًا بالحجر الصحي في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

وشهدت العزبة طوال الأيام الماضية حالة من الالتزام التام، ومعاونة الأجهزة التفيذية والصحية والأمنية، في عزلها للعزبة، فضلًا عن عدم ظهور أعراض الفيرس على أي شخص من أفراد العزبة.

فيما أكد أهالي أبوربيع على أنه لامانع بتمديد فترة العزل، إذا استدعى الأمر ورأت الدولة أن استمرار العزل مهم، ويمنع انتشار الوباء الذي اجتاح العالم.

وأوضح إبراهيم ماهر، أحد أهالي العزبة المعزولة، أننا مستمرين في التزامنا بتواجدنا في منازلنا وتطبيق كافة تعليمات الدولة، ونرحب بتمديد قرار العزل إذا كان يساهم في تقليل الإصابات بفيرس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الدولة طوال فترة العزل وفرت كافة احتياجتنا لجميع قاطني العزبة والتي تتكون من 50 منزل متواجد بها 84 أسرة بـ392 فرد، ونحن مستمرين في التزامنا حتى لو استمرت فترة العزل لمدة تزيد عن 14 يوم المحددين، وأننا مع الدولة في أي قرار وإجراء تتخذه لحماية الوطن والمواطنين.

ويقول علاء علام أحد أهالي العزبة، أن الأيام الماضية مرت عليهم صعبة، لتواجدهم في منزالهم وعدم الخروج منه، في مساهمة منهم لتنفيذ التعليمات كما ذكرت، للتأكد من عدم إصابة أي فرد من أفراد العزبة بفيروس كورونا المستجد، والمساهمة في مكافحة انتشار الفيروس كخطوة بخطوة مع الدولة، التي تخطو للقضاء على هذا الوباء الذى انتشر في العالم بأكمله، مؤكدًا أنه عقب انتهاء فترة العزل الصحي للعزبة وفقًا بقرار محافظ الإسماعيلية، لامانع لدينا من زيادة المدة اذا استدعى الأمر أو ظهرت بعض الحالات.

قال عاطف أبوربيع، مسؤل الاتصال بين المعزولين داخل العزبة والجهات الحكومية، أن الأحوال الصحية لكافة أهالي العزبة جيدة، ولم تظهر أعراض الفيرس على أحدًا حتى الآن، وجميع أهالي العزبة بصحة جيدة.

موضوعات متعلقة

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

الوزراء: تطبيق تدابير حظر يومي الجمعة والسبت على شم النسيم

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

هل تؤثر إجازة البنوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

«التعليم» ترد على «تغيير آليات عمل البحث» لطلاب «النقل»

ما حقيقة استيراد شحنة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات؟

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

مقاضاة 2416 صينيا بسبب جرائم تتعلق بكورونا

الهلال الإماراتي يتكفل برعاية أسر المتوفين بكورونا

صندوق التنمية المستدامة.. خيار العائلات الأسرع لنيل الجنسية

وفاة الممثل الهوليوودى براين دينيهى عن 81 عامًا

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

«كتّاب مصر» يدعم الكاتب سعيد الكفراوي في أزمته الصحية

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»