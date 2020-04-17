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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع اسعار الذهب اليوم الجمعة 17-4-2020.. عيار 21 يسجل 741جنيه للجرام

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:20 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 نحو 741 جنيهًا، مقارنة بنحو 753 جنيهًا لتواصل بذلك التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

وترصد الدستور في السطور التالية كل شيء عن تراجع أسعار الذهب اليوم وتفاصيل كل عيار للجمهور.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاض في الأسعار اليوم الجمعة بسبب توقعات باعادة فتح الاقتصاد الامريكي والتعافي من اثار فيرس كورونا مما ادي الي تحسن في ادار مؤشر الدولار وتراجع للذهب في تداولات اليوم بالبورصات العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر


وأضاف نجيب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن عيار 18 سجل 635 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سجل 741 جنيها للجرام، فيما سجل وعيار 24 سجل 851 جنيها للجرام.

وقال عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سعر الجنيه الذهب 5928 جنيها، فيما وصلت الأوقية الذهب 1701 دولار.

تراجع الاسعار الذهب العالمية 1%


وتراجعت أكثر من 1% اليوم الجمعة إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبي لعلاج مرض كوفيد-19.

المعاملات الفورية

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9% في وقت سابق من الجلسة، لكن المعدن الأصفر مرتفع نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي بسبب تنامي المخاوف بشان أسوأ ركود في عقود.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1718.80 دولار للأوقية.

وتتأثر تلك الأسعار بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، أسعار الأوقية في بورصة الذهب عالميًا، باٌضافة للقرارات الإقتصادية العالمية، مما يسهم في زيادة أو إنخفاض أسعار المعدن النفيس بشكل متغير على مدار اليوم.

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وتراجعت في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض كوفيد-19.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 2.1 %إلى 2199.18 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 2.6 % إلى 15.21 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.9 % إلى 776.21 دولار للأوقية.

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