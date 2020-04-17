تراجع اسعار الذهب اليوم الجمعة 17-4-2020.. عيار 21 يسجل 741جنيه للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع الاسعار الذهب العالمية 1%

المعاملات الفورية





تابع أيضاً:

هل تؤثر إجازة البنوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب قبل شم النسيم.. وفرة من البيض والدواجن في الأسواق الذهب يهبط بفعل تفاؤل حيال خطط أمريكية لإعادة فتح الاقتصاد

وتراجعت في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض كوفيد-19.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 2.1 %إلى 2199.18 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 2.6 % إلى 15.21 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.9 % إلى 776.21 دولار للأوقية.

وتراجعت في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض كوفيد-19.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 2.1 %إلى 2199.18 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 2.6 % إلى 15.21 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.9 % إلى 776.21 دولار للأوقية.

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 نحو 741 جنيهًا، مقارنة بنحو 753 جنيهًا لتواصل بذلك التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.وترصد الدستور في السطور التالية كل شيء عن تراجع أسعار الذهب اليوم وتفاصيل كل عيار للجمهور.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاض في الأسعار اليوم الجمعة بسبب توقعات باعادة فتح الاقتصاد الامريكي والتعافي من اثار فيرس كورونا مما ادي الي تحسن في ادار مؤشر الدولار وتراجع للذهب في تداولات اليوم بالبورصات العالمية.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن عيار 18 سجل 635 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سجل 741 جنيها للجرام، فيما سجل وعيار 24 سجل 851 جنيها للجرام.وقال عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سعر الجنيه الذهب 5928 جنيها، فيما وصلت الأوقية الذهب 1701 دولار.وتراجعت أكثر من 1% اليوم الجمعة إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبي لعلاج مرض كوفيد-19.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9% في وقت سابق من الجلسة، لكن المعدن الأصفر مرتفع نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي بسبب تنامي المخاوف بشان أسوأ ركود في عقود.ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1718.80 دولار للأوقية.وتتأثر تلك الأسعار بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، أسعار الأوقية في بورصة الذهب عالميًا، باٌضافة للقرارات الإقتصادية العالمية، مما يسهم في زيادة أو إنخفاض أسعار المعدن النفيس بشكل متغير على مدار اليوم.